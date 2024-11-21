Завідувачку дитячої лікарні в Одесі викрили на хабарі

Згідно з матеріалами слідства, лікарка погодилася за 400 доларів США оформити фіктивну госпіталізацію двох дітей. Вона також видала довідки, які містили неправдиву інформацію про перебування батька з дітьми в лікарні. Ці документи, за версією слідства, могли використовуватися для уникнення виклику чоловіка до військкомату та забезпечення його вільного пересування містом.

Жінку затримали одразу після отримання грошей. Їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання неправомірної вигоди). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі триває розслідування. Правоохоронці перевіряють, чи причетні до цієї схеми інші працівники лікарні.

Читайте також: Перевірка відомої одеської лікарні виявила порушення на 11 мільйонів гривень