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Завідувачку дитячої лікарні в Одесі викрили на хабарі

Завідувачку дитячої лікарні в Одесі викрили на хабарі

В Одесі правоохоронці затримали завідувачку одного з відділень “Дитячої міської клінічної лікарні №3”. Її підозрюють у хабарництві за оформлення фіктивних документів. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, лікарка погодилася за 400 доларів США оформити фіктивну госпіталізацію двох дітей. Вона також видала довідки, які містили неправдиву інформацію про перебування батька з дітьми в лікарні. Ці документи, за версією слідства, могли використовуватися для уникнення виклику чоловіка до військкомату та забезпечення його вільного пересування містом.  

Жінку затримали одразу після отримання грошей. Їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання неправомірної вигоди). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.  

Наразі триває розслідування. Правоохоронці перевіряють, чи причетні до цієї схеми інші працівники лікарні.  

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