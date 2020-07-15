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Застрял из-за COVID-19: знаменитый одесский велопутешественник Руслан Верин вернулся из Южной Америки

Застрял из-за COVID-19: знаменитый одесский велопутешественник Руслан Верин вернулся из Южной Америки

Знаменитый одесский велопутешественник Руслан Верин вернулся домой из Аргентины, где застрял из-за эпидемии коронавируса.

«Я в Одессе после 268 дней, 7700 км. Жду велосипед и строю новые планы», – написал Руслан на своей странице в Фейсбук.

Он также сообщил, что не выполнил всего задуманного во время путешествия. А при возращении назад остался без велосипеда – прилетел не весь багаж.

Осенью 2019 года Верин отправился покорять Южную Америку. Весной 2020 года в Аргентине его задержала полиция и отправила на карантин.

Большое интервью с Вериным для «Одесской жизни» читайте ЗДЕСЬ.

Или смотрите:

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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