Застрял из-за COVID-19: знаменитый одесский велопутешественник Руслан Верин вернулся из Южной Америки

Знаменитый одесский велопутешественник Руслан Верин вернулся домой из Аргентины, где застрял из-за эпидемии коронавируса.
«Я в Одессе после 268 дней, 7700 км. Жду велосипед и строю новые планы», – написал Руслан на своей странице в Фейсбук.
Он также сообщил, что не выполнил всего задуманного во время путешествия. А при возращении назад остался без велосипеда – прилетел не весь багаж.
Осенью 2019 года Верин отправился покорять Южную Америку. Весной 2020 года в Аргентине его задержала полиция и отправила на карантин.
Большое интервью с Вериным для «Одесской жизни» читайте ЗДЕСЬ.
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