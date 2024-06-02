Его смелость спасла пятерых: история героя-десантника с позывным «Дубок»

Работал, чтобы помочь матери

Когда Володе было 3 года, глава семьи трагически погиб, поэтому сыном занималась мать. Весомое участие в жизни и воспитании Владимира принимали тетя Светлана, крестная мать, а также дедушка и бабушка Туревичи. Дедушка Всеволод заменил ему отца.

Любознательный мальчик учился хорошо, а в старших классах заинтересовался историей и философией. Спокойный, уравновешенный, с чувством юмора, Володя был любимцем учителей и друзей.

— Вова рос спокойным, послушным мальчиком, любил животных, занимался спортом, — вспоминает его мать Елена, — Из-за больного сердца у меня третья группа инвалидности, и сын всегда заботился обо мне, помогал по хозяйству и ухаживал за младшей сестренкой Наташей.

Окончив школу, юноша брался за любую работу в селе, чтобы помочь семье. Работал преимущественно на строительстве, подрабатывал ремонтами.

Двадцатилетним махнул в Одессу, чтобы найти постоянную работу, и устроился в мастерскую по ремонту автомобилей. Шаг за шагом освоил новое ремесло, став первоклассным автомаляром.

Кроме работы, занимался самообразованием, много читал, начал изучать английский язык и заинтересовался японским.

Когда в 2017-м его мать перенесла сложную операцию на сердце, любящий сын был рядом и сделал все возможное, чтобы мама выздоровела.

Володя был словно с другой планеты

Свою суженую Владимир нашел через соцсети. Знакомство с очаровательной Яной переросло в большую любовь.

— Иногда казалось, что он с другой планеты. Светлый, добрый, отзывчивый был ко мне, как родная душа. Я восхищалась им и сильно полюбила, — поделилась девушка, — Многое мы откладывали до окончания войны и победы, свадьбу тоже решили сыграть позже, он всегда говорил мне: «Успеем», но не случилось.

25 мая 2023 года Владимир Данильчук был призван на военную службу.

— Когда началась война, сын меня успокаивал, говорил, что все будет хорошо, но если придется, пойдет служить. Когда узнала, что он попал в десантно-штурмовые войска и отправлен на Донецкое направление, мое сердце было неспокойно, — поделилась воспоминаниями мать.

Проходя военно-больничную комиссию, призывник даже не пожаловался на недостатки со здоровьем (имел третью степень сколиоза) и не воспользовался основанием, что мать имеет инвалидность третьей группы.

Боевую подготовку Владимир, который не служил в ВСУ, сначала осваивал на Житомирщине, а вскоре отбыл в Великобританию. В течение месяца курсант Данильчук учился военному делу по стандартам Королевских Вооруженных сил Великобритании.

Потом попал в 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, которая уничтожала оккупантов на одной из самых горячих точек фронта под Марьинкой.

Спас товарищей, а сам погиб

Десантник с позывным «Дубок» мужественно воевал в зоне боевых действий, а в телефонных разговорах пытался поддерживать родных.

27 сентября 2023-го противник нанес сокрушительные удары по десятку населенных пунктов, в частности Красногоровке, Александрополь, Марьинке, Новомихайловке, Катериновке и Победе.

Возле Победы вместе с побратимами удерживал позиции воин из Одесской области. Под разрывами снарядов Владимир Данильчук спас жизни пятерых раненых товарищей, но сам погиб от осколочного ранения в голову.

29-летний воин, у которого, казалось, еще все впереди: жизнь, любовь, семья — вернулся домой «на щите». Последний покой защитник Украины нашел на родной земле.

— До сих пор помню пророческий сон. Где-то за месяц до гибели сына увидела его в гробу. Молилась и отгоняла от себя плохие мысли, но, к сожалению, сон был вещий,— сокрушенно поведала Елена Всеволодовна, — Мне не верится, что моего единственного сыночка уже нет, что он не переступит порог дома и не скажет: «Здравствуй, мама, я приехал», что я никогда не обниму его, не увижу его глаза и чрезвычайно красивую улыбку, не услышу родной голос. Очень трудно, когда родители хоронят своих детей. Это такая сильная боль, мой сыночек… мой Герой. Верю, что он теперь будет защищать меня с небес.