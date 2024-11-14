Защищал Украину с 2014 года: в бою на Курском направлении погиб воин из Болграда

Трагическую весть сообщил Болградский горсовет.

Олег Викторович родился в Краснодарском крае и еще подростком переехал с семьей в Украину. Учился на слесаря-токаря в Запорожье. Срочную службупроходил в Болградской аэромобильной дивизии, по окончании которой поступил в школу прапорщиков в городе Подольск (Котовск) и продолжил службу в звании прапорщика в аэромобильной дивизии Вооруженных Сил Украины.

В 2014 году, когда враг нарушил целостность нашей границы в Донецкой и Луганской областях, Олег Викторович встал на защиту Украины в зоне АТО. Получил ранения, в связи с чем пришлось списаться по состоянию здоровья.

Несмотря на состояние здоровья, в начале полномасштабного вторжения Герой снова вступил в ряды ВСУ.

Военнослужащий механизированного подразделения ВСУ Олег Малеваный погиб 8 ноября 2024 года. Герою навсегда останется 50.

Также 8 ноября 2024 года в Курской области рф погиб житель с. Тополиное Болградской громады Максим Бербет.