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Захищав Україну з 2014 року: у бою на Курському напрямку загинув воїн із Болграда

Захищав Україну з 2014 року: у бою на Курському напрямку загинув воїн із Болграда

Під час виконання бойового завдання на Курському напрямку загинув житель Болграда Олег Вікторович Мальований.

Трагічну звістку повідомила Болградська міськрада.

Олег Вікторович народився в Краснодарському краї і ще підлітком переїхав із сім’єю в Україну. Навчався на слюсаря-токаря в Запоріжжі. Строкову службу проходив у Болградській аеромобільній дивізії, по закінченню якої вступив до школи прапорщиків у місті Подольськ (Котовськ) і продовжив службу у званні прапорщика в аеромобільній дивізії Збройних Сил України.

У 2014 році, коли ворог порушив цілісність нашого кордону в Донецькій і Луганській областях, Олег Вікторович став на захист України в зоні АТО. Отримав поранення, у зв’язку з чим довелося списатися за станом здоров’я.

Олег Мальований

Незважаючи на стан здоров’я, на початку повномасштабного вторгнення Герой знову вступив до лав ЗСУ.

Військовослужбовець механізованого підрозділу ЗСУ Олег Мальований загинув 8 листопада 2024 року. Герою назавжди залишиться 50.

Також 8 листопада 2024 року в Курській області рф загинув житель с. Тополине Болградської громади Максим Бербет.

 

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