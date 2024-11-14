Захищав Україну з 2014 року: у бою на Курському напрямку загинув воїн із Болграда

Трагічну звістку повідомила Болградська міськрада.

Олег Вікторович народився в Краснодарському краї і ще підлітком переїхав із сім’єю в Україну. Навчався на слюсаря-токаря в Запоріжжі. Строкову службу проходив у Болградській аеромобільній дивізії, по закінченню якої вступив до школи прапорщиків у місті Подольськ (Котовськ) і продовжив службу у званні прапорщика в аеромобільній дивізії Збройних Сил України.

У 2014 році, коли ворог порушив цілісність нашого кордону в Донецькій і Луганській областях, Олег Вікторович став на захист України в зоні АТО. Отримав поранення, у зв’язку з чим довелося списатися за станом здоров’я.

Незважаючи на стан здоров’я, на початку повномасштабного вторгнення Герой знову вступив до лав ЗСУ.

Військовослужбовець механізованого підрозділу ЗСУ Олег Мальований загинув 8 листопада 2024 року. Герою назавжди залишиться 50.

Також 8 листопада 2024 року в Курській області рф загинув житель с. Тополине Болградської громади Максим Бербет.