Новости Одессы и Одесской области

Защищая небо Одещины, погибли четыре офицера зенитной ракетной Одесской бригады

Защищая небо Одещины, погибли четыре офицера зенитной ракетной Одесской бригады

Павших воинов провели в последний путь в Киевской и Харьковской областях – местах, откуда герои были родом.

Об этом сообщила Служба связей с общественностью воздушного командования «Юг».

В сообщении сказано, что Украина попрощалась с воинами зенитной ракетной одесской бригады: подполковником Сергеем Мазиным, капитаном Алексеем Губиным, старшим лейтенантом Никитой Гапич, лейтенантом Андреем Босюковым. Они, выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество, героически отдали свои жизни за нашу свободу и мирное небо над нами.

Земля Киевщины и Харьковщины принимает в свои объятия лучших сыновей.

Мы прощаемся с вами, дорогие наши собратья, и уверяем, что в каждом ударе наших сердец будет жить вечная память о вас – мужественных, бесстрашных, настоящих воинах, воинах-героях!

Вечная слава героям! Герои не умирают!

— такими словами попрощались сослуживцы со своими павшими побратимами.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на фронте погибли два друга и соседа из Одесской области.

Также мы рассказывали о том, как в одеском Доме офицеров прошла церемония прощания с комбатом морских пехотинцев.

Еще похожие новости Одессы:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить