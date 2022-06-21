Защищая небо Одещины, погибли четыре офицера зенитной ракетной Одесской бригады

Павших воинов провели в последний путь в Киевской и Харьковской областях – местах, откуда герои были родом.
Об этом сообщила Служба связей с общественностью воздушного командования «Юг».
В сообщении сказано, что Украина попрощалась с воинами зенитной ракетной одесской бригады: подполковником Сергеем Мазиным, капитаном Алексеем Губиным, старшим лейтенантом Никитой Гапич, лейтенантом Андреем Босюковым. Они, выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество, героически отдали свои жизни за нашу свободу и мирное небо над нами.
Земля Киевщины и Харьковщины принимает в свои объятия лучших сыновей.
Мы прощаемся с вами, дорогие наши собратья, и уверяем, что в каждом ударе наших сердец будет жить вечная память о вас – мужественных, бесстрашных, настоящих воинах, воинах-героях!
Вечная слава героям! Герои не умирают!
— такими словами попрощались сослуживцы со своими павшими побратимами.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на фронте погибли два друга и соседа из Одесской области.
Также мы рассказывали о том, как в одеском Доме офицеров прошла церемония прощания с комбатом морских пехотинцев.
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