Защищая небо Одещины, погибли четыре офицера зенитной ракетной Одесской бригады

Павших воинов провели в последний путь в Киевской и Харьковской областях – местах, откуда герои были родом.

Об этом сообщила Служба связей с общественностью воздушного командования «Юг».

В сообщении сказано, что Украина попрощалась с воинами зенитной ракетной одесской бригады: подполковником Сергеем Мазиным, капитаном Алексеем Губиным, старшим лейтенантом Никитой Гапич, лейтенантом Андреем Босюковым. Они, выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество, героически отдали свои жизни за нашу свободу и мирное небо над нами.

Земля Киевщины и Харьковщины принимает в свои объятия лучших сыновей. Мы прощаемся с вами, дорогие наши собратья, и уверяем, что в каждом ударе наших сердец будет жить вечная память о вас – мужественных, бесстрашных, настоящих воинах, воинах-героях! Вечная слава героям! Герои не умирают!

— такими словами попрощались сослуживцы со своими павшими побратимами.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на фронте погибли два друга и соседа из Одесской области.

Также мы рассказывали о том, как в одеском Доме офицеров прошла церемония прощания с комбатом морских пехотинцев.

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