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На фронте погибли два друга и соседа из Одесской области

На фронте погибли два друга и соседа из Одесской области

Сергей Чоботар и Ананий Бошко проживали в Саратской громаде. Он были соседям и дружили. Оба отправились защищать Украину и погибли во время боев с российскими войсками.

Об этом сообщили в поселковом совете Сараты.

Сергей Чеботарь – уроженец села Зеленая Балка, Арцизского района. До войны он работал трактористом. У него осталось четверо детей и три внука.

Ананий Бошко – уроженец села Белолесье, Татарбунарского района. Работал строителем. В 2017 году вступил в ряды ВСУ. Осталась жена Альбина и дочь.

По информации Саратского поселкового совета погибшие были оседями и дружили.

Источник: Избирком

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что 6 июня в Одессе простились с командиром 18-го отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты Сергеем Дердугой.

Перед этим в Беляевке 2 июня попрощались с погибшим защитником Украины Андреем Пастухом.

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На фото Сергей Чоботар (слева) и Ананий Бошко (справа)

 

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