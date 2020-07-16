Запрет на работу ночных клубов и продление карантина: коротко о главных новостях 15 июля

Ночь на понедельник, 13 июля выдалась несчастливой датой для тех предпринимателей, которые проигнорировав запрет все же работали. Полиция провела рейд, в ходе которого были закрыты 44 заведения. В основном, это были заведения Аркадии. Мы решили посмотреть, повлияла ли эта показательная порка полиции на общую ситуации в этом известном далеко за пределами Украины тусовочном районе Одессы.

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