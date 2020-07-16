Запрет на работу ночных клубов и продление карантина: коротко о главных новостях 15 июля

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- Карантин в Украине продлят еще на месяц. Соответствующий проект постановления правительства готовит Минздрав.
- В Одессе готовят к открытию сортировочную станцию для отходов. Подобные пункты уже есть в Киеве, Львове и других городах Украины. У нас это будет первый пилотный проект.
- Жители обвалившего дома на улице Ясной и сгоревшего дома на улице Бунина временно переселены в корпус оздоровительной детской базы. Жители Ясной обитают там уже 35 дней. Мы решили поинтересоваться, как обустроились там люди, на что жалуются и о чем думают в это время.
- Полиция провела рейд, в ходе которого были закрыты 44 заведения. В основном, это были заведения Аркадии. Мы решили посмотреть, повлияла ли эта показательная порка полиции на общую ситуацию в этом известном далеко за пределами Украины тусовочном районе Одессы.
- Верховная рада назначила дату местных выборов. Верховная Рада Украины приняла постановление, которым назначила дату местных выборов.