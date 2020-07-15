Скорее бы съехать: в какие условия переселили одесситов из рухнувшего и сгоревшего домов (фоторепортаж)

Жители обвалившего дома на улице Ясной и сгоревшего дома на улице Бунина временно переселены в корпус оздоровительной детской базы. Жители Ясной обитают там уже 35 дней. Мы решили поинтересоваться, как обустроились там люди, на что жалуются и о чем думают в это время.

Напомним, что дом на улице Ясной обвалился более месяца назад. Жильцам этого дома мэрия предоставила временное место жительство на территории детской оздоровительной базы отдыха «Мрiя». На прошлой неделе случился ещё один трагический случай – загорелся дом на улице Бунина. Жителей этого дома тоже поселили в «Мрiю».

Каждому «дому» выделили по этажу в корпусе №2. Жители Ясной заняли первый этаж и обитают там уже 35 дней. На месте наш корреспондент застал одного из жильцов:

«Самые трудные были первые три дня: мы заехали, ничего толком не было для базовых бытовых потребностей, не ели, не знали где и как тут можно что-то приготовить. Но, по правде говоря, не особо-то и хотелось из-за нервов. Какие-то комнаты пришлось переоборудовать. Но все равно это лагерь для детей. Пойти к морю, отдохнуть – ещё нормально, но проживать семьей тут крайне трудно», – рассказал Сергей Кравченко.

Он показал нам свой номер, где живет с мамой и котом Кузей: две кровати, шкафчик, тумбочки и раковина, над которой самодельное зеркало – все, что есть в распоряжении. А его отца разместили отдельно, в соседнем номере. Также жилец коротко описал общие условия:

«Все довольно, мягко говоря, скромно и в «советском» стиле. Санузел тут простой, понятное дело, не душевые кабинки, а общего пользования. Кстати, веник тут не случайно стоит. Им нужно еще заметать воду, чтобы в слив попадала. Унитазы очень низкие. Для сравнения сделал фото с ногой. Кухни тут как таковой нет. Телевидения тоже. Но нам же говорили два дня побыть в таких условиях. А мы уже здесь 35-й день. Со временем стало чуть лучше, но до сих пор у нас на этаж один холодильник и плитка на две конфорки. Жильцы все ещё сами пытаются обустроить под себя свои комнаты и как-то все улучшить», – поделился Сергей.

После заселения жильцов с дома на Бунина на второй этаж, Сергей сказал, что стало шумно. Многие из них думали, что их будут кормить, не знали, как и что здесь утроено. На помощь пришли жильцы первого этажа. Также начали происходить довольно неприятные случаи, когда «новенькие» пользовались некоторыми приспособлениями не по назначению. Например, один мужчина использовал раковину как писсуар, из-за чего по этажу разнеслась вонь.

«В тесноте да не в обиде. Спасибо, что приютили, но скорее бы съехать. Возле Отрады у многих из нас было все «завязано»: работа, друзья, отдых, море и Привоз. Все здесь очень непривычно. У моей мамы каждый день уходит 2,5 часа, чтобы добраться до работы и обратно, а папа вообще выпал из мира без телевизора. Сейчас хоть чуть лучше стало. У соседей ребенок в садик ходит на Морской и тренируется в Спартаке. А родители его работают в районе Ивановского моста. Представьте только, сколько они проезжают за день… Всегда уставшие возвращаются – описал будни Сергей. – Греет душу, что в нашем доме уже начались какие-то работы. Я уже не жалуюсь. Просто очень хочу вернуться».

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