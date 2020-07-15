В Одессе откроют первую сортировочную станцию для мусора – что будут принимать

В Одессе готовят к открытию сортировочную станцию для отходов. Подобные пункты уже есть в Киеве, Львове и других городах Украины. У нас это будет первый пилотный проект.

Кабмин в 2017 году утвердил Национальную стратегию управления отходами до 2030 года. С тех пор в городе стали активнее появляться контейнеры для пластика. Также есть инициативы по сбору полиэтилена, стеклянной, металлической упаковки и ненужной одежды. Но по-прежнему из фокуса внимания выпадает неликвидный мусор — всё то, что сложно или невозможно пока переработать, а также опасные отходы, например, батарейки, градусники и лампочки с ртутью.

Чтобы как-то улучшить ситуацию, одесские экоактивисты решили организовать сортировочную станцию. Стоимость проекта составила 53 тыс. грн, которые собрали на краудфандинговой платформе «Мой город». Пункт установили на парковке ТРЦ «Ривьера» и передали на баланс компании «Эковтор-17», которая занимается заготовкой и переработкой отходов. Сейчас его оборудуют внутри. Уже в начале июля сюда можно будет приносить отходы.

«Инфраструктура сбора вторсырья постепенно развивается. Есть контейнеры для пластиковых бутылок, пункты приёма макулатуры и стекла. Но остается группа проблемных отходов, которые не попадают в поле зрения департамента ЖКХ и заготовителей вторсырья. Это одноразовая посуда, тетрапак и прочий неликвидный мусор, который отправляется на полигон и загрязняет окружающую среду. Мы, в первую очередь, ориентированы на прием таких отходов», — рассказывает автор проекта, экоактивистка Екатерина Гречко.

Предполагается, что станция будет функционировать за счет реализации ценных видов вторсырья. Полученные средства пойдут на зарплату сотрудникам и оплату сжигания, утилизации и пиролиза (термическое разложение органических и неорганических соединений) неликвида.

«Мы шли к реализации проекта целый год. Самым сложным и долгим этапом был поиск места. Сейчас мы станцию запускаем, будем её обкатывать и в процессе решать ряд вопросов, — говорит Гречко. — Логично было бы открыть такие станции в других районах города, потому что с точки зрения логистики везти сюда мусор с другого конца города неудобно. Мы посмотрим, как станция будет пользоваться спросом».

Что будут принимать на станции:

макулатура (книги, картон, тетради, журналы и пр.);

стекло (стеклянные банки, бутылки и пр.);

металлическая упаковка (консервные банки, крышки);

пластиковые бутылки и флаконы от бытовой химии;

полипропилен с маркировкой РР (тазики, ведра и пр.);

чистый полиэтилен;

неликвидный пластик на утилизацию (одноразовая посуда, упаковка от йогуртов, сметаны, тонкий ПЭТ);

тетрапак;

бумажные стаканчики;

мелкая оргтехника (флэшки, зарядки, компьютеры).

Отметим, на данный момент у станции нет специальных лицензий на сбор, хранение и транспортировку опасных видов отходов. Команда проекта сейчас ищет партнёров, которые бы смогли принимать такой мусор.

Ранее в Одессе на Приморском бульваре в качестве эксперимента установили подземные мусорные баки. Правда, простояли они недолго – их подожгли хулиганы.