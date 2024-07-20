Запрещено ссориться, сквернословить и отказывать в помощи: что отмечает церковь 20 июля

20 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

20 июля по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого славного пророка Ильи.

Кто такой святой славный пророк Илья

Он родился примерно за 900 лет до Рождества Христова. С юных лет он посвятил себя служению Богу, живя в пустыне, где постоянно молился и постился. Илья активно боролся против идолопоклонства, призывая людей вернуться к вере в Единого Бога.

На горе Кармель он устроил испытание, чтобы доказать, что Ваал является ложным богом. Бог ответил на молитву Ильи, послав огонь на его жертву, тем самым подтвердив истинность его веры. Пророк также совершил чудо, когда пришел к бедной вдове, которая верила в Бога, и воскресил ее сына, тем самым подчеркивая силу и милосердие Господне.

Народные приметы 20 июля

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: услышать гром — в ближайшее время дождя не будет;

ливень означает, что в следующем году будет много пожаров;

жаркая погода — ждите сухую осень;

летает много комаров — к хорошему сухому дню.

Что нельзя делать 20 июля

Сегодня нельзя делать следующее:

Запрещается работать на поле и в огороде.

Нельзя отказывать в помощи.

Не следует ссориться, сквернословить.

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