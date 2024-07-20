Заборонено сваритися, лихословити та відмовляти в допомозі: що відзначає церква 20 липня

20 липня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

20 липня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святого славного пророка Іллі.

Хто такий святий славний пророк Ілля

Він народився приблизно за 900 років до Різдва Христового. З юних років він присвятив себе служінню Богові, живучи в пустелі, де постійно молився та постився. Ілля активно боровся проти ідолопоклонства, закликаючи людей повернутися до віри в Єдиного Бога.

На горі Кармель він влаштував випробування, щоб довести, що Ваал є хибним богом. Бог відповів на молитву Іллі, пославши вогонь на його жертву, тим самим підтвердивши правдивість його віри. Пророк також здійснив диво, коли прийшов до бідної вдови, яка вірила в Бога, і воскресив її сина, тим самим підкреслюючи силу та милосердя Господнє.

Народні прикмети 20 липня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: почути грім — найближчим часом дощу не буде;

злива означає, що наступного року буде багато пожеж;

спекотна погода — чекайте на суху осінь;

літає багато комарів — до гарного сухого дня.

Що не можна робити 20 липня

Сьогодні не можна робити таке:

Забороняється працювати на полі і в городі.

Не можна відмовляти у допомозі.

Не слід сваритися, лихословити.

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