Заборонено сваритися, лихословити та відмовляти в допомозі: що відзначає церква 20 липня

Церковне свято сьогодні, 20 липня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
20 липня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
20 липня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святого славного пророка Іллі.
Хто такий святий славний пророк Ілля
Він народився приблизно за 900 років до Різдва Христового. З юних років він присвятив себе служінню Богові, живучи в пустелі, де постійно молився та постився. Ілля активно боровся проти ідолопоклонства, закликаючи людей повернутися до віри в Єдиного Бога.
На горі Кармель він влаштував випробування, щоб довести, що Ваал є хибним богом. Бог відповів на молитву Іллі, пославши вогонь на його жертву, тим самим підтвердивши правдивість його віри. Пророк також здійснив диво, коли прийшов до бідної вдови, яка вірила в Бога, і воскресив її сина, тим самим підкреслюючи силу та милосердя Господнє.
Народні прикмети 20 липня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: почути грім — найближчим часом дощу не буде;
- злива означає, що наступного року буде багато пожеж;
- спекотна погода — чекайте на суху осінь;
- літає багато комарів — до гарного сухого дня.
Що не можна робити 20 липня
Сьогодні не можна робити таке:
- Забороняється працювати на полі і в городі.
- Не можна відмовляти у допомозі.
- Не слід сваритися, лихословити.
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