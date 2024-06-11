Заборонено сваритися та брати або давати гроші в борг: що відзначає церква 11 червня

Заборонено сваритися та брати або давати гроші в борг: що відзначає церква 11 червня

Церковне свято сьогодні, 11 червня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

11 червня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

11 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують святих апостолів Вартоломея й Варнави.

Хто такі святі апостоли Вартоломей й Варнава

Святий апостол Варфоломій походив з Кани Галілейської та був одним з дванадцяти апостолів Христових. Ісус Христос назвав його “справжнім ізраїльтянином, в якому немає лукавства”. Разом з апостолом Филипом він проповідував Євангеліє в Сирії та Малій Азії, здійснюючи багато див і зцілюючи хворих. Одним із його великих чудес було зцілення одержимої бісом дочки царя Полімія. Варфоломій загинув мученицькою смертю на хресті, залишивши по собі яскравий приклад віри і відданості.

Святий апостол Варнава був близьким співпрацівником Варфоломія у справі проповіді. Після прийняття Святого Духа йому випало разом з апостолом Филипом нести Євангеліє в Сирію та Малу Азію. Варнаву супроводжувала його сестра, діва Маріамна, і разом вони здійснювали численні чудеса, зцілюючи хворих та біснуватих. За свою віру вони були засуджені на смерть через розп’яття, і Варнава також прийняв мученицьку смерть на хресті. Його життя і служіння стали прикладом відданості Христу і невтомної праці заради спасіння людських душ.

Народні прикмети 11 червня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: ніч проти 11 червня тепла — до спекотного літа;
  • вранці хмари — до обіду піде дощ;
  • почути грім цього дня — до хорошої риболовлі;
  • над водою вранці туман стелиться — буде багато в лісі грибів.

Що не можна робити 11 червня

Сьогодні не можна робити таке:

  • сваритися, особливо подружній парі, тому що можна налякати своє щастя;
  • брати і давати гроші в борг — увесь рік будеш бідним;
  • збирати лікарські трави — їх отруює нечиста сила.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

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