Запрещено бездельничать и тратить слишком много денег: что отмечает церковь 18 июня

18 июня 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

18 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят память святого мученика Леонтия.

Кто такой святой мученик Леонтий

Рожденный в греческом городе Еноса, Леонтий с юных лет отличался добротой, искренностью и праведной жизнью. Служа в римской армии в звании центуриона, он не только выполнял свой воинский долг, но и использовал свою должность для помощи другим и распространения христианского учения.

Когда начались преследования христиан, Леонтий, который отказался отречься от своей веры и поклониться языческим богам, был схвачен и брошен в тюрьму. Жестокие пытки не сломили его волю. По преданию, во время мучений Леонтий не только выдержал невыносимые боли, но и сумел обратить в христианство многих своих палачей и других людей, которые стали свидетелями его стойкости.

Народные приметы 18 июня

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: утром на траве не видно росы — день будет дождливым;

дождь — к снежной зиме;

вечером закат розовый — на следующий день будет жарко;

с самого утра душно — ждите ненастный день.

Что нельзя делать 18 июня

Сегодня нельзя делать следующее:

бездельничать, лежать долго в постели;

тратить слишком много денег;

выставлять свои заслуги напоказ.

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