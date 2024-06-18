Запрещено бездельничать и тратить слишком много денег: что отмечает церковь 18 июня

Церковный праздник сегодня, 18 июня. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
18 июня 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
18 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят память святого мученика Леонтия.
Кто такой святой мученик Леонтий
Рожденный в греческом городе Еноса, Леонтий с юных лет отличался добротой, искренностью и праведной жизнью. Служа в римской армии в звании центуриона, он не только выполнял свой воинский долг, но и использовал свою должность для помощи другим и распространения христианского учения.
Когда начались преследования христиан, Леонтий, который отказался отречься от своей веры и поклониться языческим богам, был схвачен и брошен в тюрьму. Жестокие пытки не сломили его волю. По преданию, во время мучений Леонтий не только выдержал невыносимые боли, но и сумел обратить в христианство многих своих палачей и других людей, которые стали свидетелями его стойкости.
Народные приметы 18 июня
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: утром на траве не видно росы — день будет дождливым;
- дождь — к снежной зиме;
- вечером закат розовый — на следующий день будет жарко;
- с самого утра душно — ждите ненастный день.
Что нельзя делать 18 июня
Сегодня нельзя делать следующее:
- бездельничать, лежать долго в постели;
- тратить слишком много денег;
- выставлять свои заслуги напоказ.
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