Заборонено ледарювати та витрачати надто багато грошей: що відзначає церква 18 червня

Церковне свято сьогодні, 18 червня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
18 червня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
18 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують святого мученика Леонтія.
Хто такий святий мученик Леонтій
Народжений в грецькому місті Єноса, Леонтій з юних років відрізнявся добротою, щирістю та праведним життям. Служачи в римській армії в званні центуріона, він не лише виконував свій військовий обов’язок, але й використовував свою посаду для допомоги іншим та поширення християнського вчення.
Коли розпочалися переслідування християн, Леонтій, який відмовився зректися своєї віри та поклонитися язичницьким богам, був схоплений і кинутий до в’язниці. Жорстокі катування не зламали його волю. За переказами, під час мук Леонтій не лише витримав нестерпні болі, але й зумів навернути до християнства багатьох своїх катів та інших людей, які стали свідками його стійкості.
Народні прикмети 18 червня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: вранці на траві не видно роси — день буде дощовим;
- дощить — до сніжної зими;
- ввечері захід сонця рожевий — наступного дня буде спекотно;
- від самого ранку душно — чекайте на непогожий день.
Що не можна робити 18 червня
Сьогодні не можна робити таке:
- ледарювати, лежати довго в ліжку;
- Не можна витрачати надто багато грошей;
- Не варто виставляти свої заслуги напоказ.
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