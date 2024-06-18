Заборонено ледарювати та витрачати надто багато грошей: що відзначає церква 18 червня

18 червня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

18 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують святого мученика Леонтія.

Хто такий святий мученик Леонтій

Народжений в грецькому місті Єноса, Леонтій з юних років відрізнявся добротою, щирістю та праведним життям. Служачи в римській армії в званні центуріона, він не лише виконував свій військовий обов’язок, але й використовував свою посаду для допомоги іншим та поширення християнського вчення.

Коли розпочалися переслідування християн, Леонтій, який відмовився зректися своєї віри та поклонитися язичницьким богам, був схоплений і кинутий до в’язниці. Жорстокі катування не зламали його волю. За переказами, під час мук Леонтій не лише витримав нестерпні болі, але й зумів навернути до християнства багатьох своїх катів та інших людей, які стали свідками його стійкості.

Народні прикмети 18 червня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: вранці на траві не видно роси — день буде дощовим;

дощить — до сніжної зими;

ввечері захід сонця рожевий — наступного дня буде спекотно;

від самого ранку душно — чекайте на непогожий день.

Що не можна робити 18 червня

Сьогодні не можна робити таке:

ледарювати, лежати довго в ліжку;

Не можна витрачати надто багато грошей;

Не варто виставляти свої заслуги напоказ.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями