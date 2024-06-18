Заборонено ледарювати та витрачати надто багато грошей: що відзначає церква 18 червня

Заборонено ледарювати та витрачати надто багато грошей: що відзначає церква 18 червня

Церковне свято сьогодні, 18 червня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

18 червня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

18 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують святого мученика Леонтія.

Хто такий святий мученик Леонтій

Народжений в грецькому місті Єноса, Леонтій з юних років відрізнявся добротою, щирістю та праведним життям. Служачи в римській армії в званні центуріона, він не лише виконував свій військовий обов’язок, але й використовував свою посаду для допомоги іншим та поширення християнського вчення.

Коли розпочалися переслідування християн, Леонтій, який відмовився зректися своєї віри та поклонитися язичницьким богам, був схоплений і кинутий до в’язниці. Жорстокі катування не зламали його волю. За переказами, під час мук Леонтій не лише витримав нестерпні болі, але й зумів навернути до християнства багатьох своїх катів та інших людей, які стали свідками його стійкості.

Народні прикмети 18 червня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: вранці на траві не видно роси — день буде дощовим;
  • дощить — до сніжної зими;
  • ввечері захід сонця рожевий — наступного дня буде спекотно;
  • від самого ранку душно — чекайте на непогожий день.

Що не можна робити 18 червня

Сьогодні не можна робити таке:

  • ледарювати, лежати довго в ліжку;
  • Не можна витрачати надто багато грошей;
  • Не варто виставляти свої заслуги напоказ.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk