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Новости Одессы и Одесской области

Запеканки, пироги и компоты: что будут давать на завтрак одесским школьникам

Запеканки, пироги и компоты: что будут давать на завтрак одесским школьникам

Рабочая группа по питанию в одесских школах утвердила новое меню для второго завтрака. Теперь проведут тендер, после которого завтраки для учеников изменят.

Об этом сообщила в Facebook директор городского департамента Елена Буйневич.

Апробация нового меню прошла успешно: в нем остались запеканки из овощей и творога, запеченные яблоки с творогом, шарлотка, тертые пироги, гранола, компоты, морсы и лимонад.

“Самое главное – дети это едят”, – подчеркнула Елена Буйневич.

По ее словам, запеканки из макарон и манные пудинги детям теперь давать не будут. А фабричные круассаны и маффины будут появляться в школьных столовых только в исключительных случаях, например, если не будет электричества.

Елена Буйневич пояснила, что согласно нормативной базе, младшие школьники должны завтракать дважды. Первый завтрак им положен дома, а второй, дополнительный завтрак, они получают в школе после 2 урока.

Пока остается нерешенным вопрос с питанием для детей, которым положены безглютеновые и безлактозные диеты. “До следующей встречи будет меню для детей, которые нуждаются в таком питании. Его обсудят с госпродпотребслужбой, город готов оплачивать питание, но очень важно строжайше соблюдать условия приготовления пищи”, – заверила Елена Буйневич.

Напомним, в марте начнется апробация обедов для школьников.

Фото: molbuk.ua

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