Одесские школы в марте переведут на новую систему питания

В одесской мэрии создали рабочую группу, которая определит, каким именно должно быть питание детей в школах.

В группу вошли врачи, консультанты по питанию, родители. Об этом сообщила руководитель департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

“Наша задача – совместно посчитать и найти идеальный для одесских школ вариант”, – написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, одними из первых, кто перешел на новую систему питания, стали школа №100 Малиновского района (по меню Евгения Клопотенко) и школа № 11 Суворовского района (выбор блюд). Там детям предлагают фаршированный перец, блинчики с мясом, картофель, макароны или гречневую кашу, отбивные куриные, салат из капусты и моркови, овощи, фрукты.

Средняя и старшая школа питается за счет родителей, льготники – за бюджет города.

Фото: growfood.pro

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