fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Пожар в «Токио Стар»: пострадавших временно разместили в одесском лицее

Пожар в «Токио Стар»: пострадавших временно разместили в одесском лицее

Людей расселили в помещениях одесского лицея «Олимпиец» на Даче Ковалевского, 85 (бывший интернат №5).

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

«У нас есть имеем все условия для предоставления удобств людям, пострадавших в результате пожара. На данный момент один из этажей здания подготовлен для временного размещения пострадавших в результате пожара. Люди обеспечены всем необходимым. Организовано трехразовое питание», – отметила директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

15 человек из-за пожара остались без документов и денег. Среди них есть иностранцы: граждане Беларуси, Франции, Турции, Литвы. Для общения с ними привлекли переводчиков. На данный момент связываются с Министерством иностранных дел для решения этого вопроса.

Одесский лицей «Олимпиец» рассчитан на круглосуточное размещение более 100 человек. Сейчас дети на летних каникулах. Здание обеспечено горячей и холодной водой, в наличии санитарно-гигиенические средства и бытовые принадлежности для проживания.

Фото: Одесский горсовет

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить