Пожар в «Токио Стар»: пострадавших временно разместили в одесском лицее

Людей расселили в помещениях одесского лицея «Олимпиец» на Даче Ковалевского, 85 (бывший интернат №5).

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

«У нас есть имеем все условия для предоставления удобств людям, пострадавших в результате пожара. На данный момент один из этажей здания подготовлен для временного размещения пострадавших в результате пожара. Люди обеспечены всем необходимым. Организовано трехразовое питание», – отметила директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

15 человек из-за пожара остались без документов и денег. Среди них есть иностранцы: граждане Беларуси, Франции, Турции, Литвы. Для общения с ними привлекли переводчиков. На данный момент связываются с Министерством иностранных дел для решения этого вопроса.

Одесский лицей «Олимпиец» рассчитан на круглосуточное размещение более 100 человек. Сейчас дети на летних каникулах. Здание обеспечено горячей и холодной водой, в наличии санитарно-гигиенические средства и бытовые принадлежности для проживания.

Фото: Одесский горсовет