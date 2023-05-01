Закроют ли в Одессе 2 мая вход на Куликово поле

2 мая 2014 года в Одессе во время массовых беспорядков, в частности на Куликовом поле, погибли люди. Организовал их так называемый Антимайдан — пророссийское движение того времени. В годовщину событий проход на Куликово поле останется открытым, но для этого надо будет показать удостоверение личности и пройти через рамку металлоискателя.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Вход на Куликово поле будет осуществляться через пропускные пункты по документам, удостоверяющим личность. Перед открытием входа в Куликовое поле территорию осмотрят взрывотехники.

В случае объявления «воздушной тревоги» все граждане должны будут пройти в ближайшие укрытия.

В местах проведения массовых мероприятий полицейские группы превентивной коммуникации будут разъяснять гражданам их права и обязанности, а также действующее законодательство и последствия его нарушения.

В Главном управлении Нацполиции в Одесской области будет работать ситуационный штаб, чтобы оперативно отрабатывать информацию и руководить подразделениями, обеспечивающими публичный порядок.

Одесситам также напомнили, что по требованиям военного положения и нормам действующего законодательства:

в Одесской области действует комендантский час с 12 часов ночи до 5 часов утра, в этот период времени передвигаться по улицам разрешено только при необходимости пройти до укрытия во время воздушной тревоги;

запрещено продавать алкогольные напитки после 22 часов вечера, продавать и использовать пиротехнические средства, в том числе фейерверки, хлопушки и петарды;

запрещается использовать символику национал-социалистического и тоталитарного режимов, а также страны агрессора;

запрещается носить при себе огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или устройства, кинжалы, финские ножи, кастеты или другое холодное оружие без предусмотренного законом разрешения.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одессе 2 и 9 мая ужесточат меры безопасности. На улицы города выйдут дополнительные патрули правоохранителей. Помогать им будет Национальная гвардия и другие представители Сил обороны.

Также наше издание писало, будет ли в Одессе 2 и 9 мая 2023 года круглосуточный комендантский час, как год назад?

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