Закончится ли сегодня, 6 января, многодневная магнитная буря?

В этот день, понедельник, 6 января 2025 года, на Земле продлится многодневная магнитная буря, накрывшая нашу планету еще 30 декабря прошлого года. Но с сегодняшнего дня она станет слабее, а в следующие дни и вовсе сойдет на нет.
Такой прогноз приводится на сайте Meteoagent, который составляет онлайн-прогноз с помощью информации со спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.
А согласно данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможны отдельные периоды повышенной геомагнитной активности.
Специалисты предупреждают, что в конце месяца, 27-28 января, нашу планету ожидает еще одна мощная магнитная буря, на этот раз силой в 5 баллов. Но поскольку активность на Солнце остается повышенной, этот прогноз может быть пересмотрен.
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Магнитные бури: кому следует внимательнее отнестись к своему здоровью
Напомним, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.
Кроме того, стоит отметить, что к магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди, беременные женщины и те, кто имеет хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами. В такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.
В период магнитных бурь некоторые люди могут испытывать сильную головную боль или даже мигрени. Также возможны и другие симптомы, такие как:
- уменьшение концентрации;
- проблемы со сном;
- общая слабость, сонливость;
- головокружение;
- тревожность или раздражительность.
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- Заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний.
- Помнить о здоровом образе жизни, гулять на свежем воздухе.
- Соблюдать правила здорового питания.
- Полноценно отдыхать и высыпаться.
- Пить негазированную воду или травяной чай, на время отказаться от кофе и алкоголя.