Закончится ли сегодня, 6 января, многодневная магнитная буря?

Такой прогноз приводится на сайте Meteoagent, который составляет онлайн-прогноз с помощью информации со спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

А согласно данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможны отдельные периоды повышенной геомагнитной активности.

Специалисты предупреждают, что в конце месяца, 27-28 января, нашу планету ожидает еще одна мощная магнитная буря, на этот раз силой в 5 баллов. Но поскольку активность на Солнце остается повышенной, этот прогноз может быть пересмотрен.

Магнитные бури: кому следует внимательнее отнестись к своему здоровью

Напомним, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Кроме того, стоит отметить, что к магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди, беременные женщины и те, кто имеет хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами. В такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

В период магнитных бурь некоторые люди могут испытывать сильную головную боль или даже мигрени. Также возможны и другие симптомы, такие как:

уменьшение концентрации;

проблемы со сном;

общая слабость, сонливость;

головокружение;

тревожность или раздражительность.

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