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Зайшов по металобрухт: на Одещині неповнолітній хлопець вдарив лопатою жінку похилого віку

Зайшов по металобрухт: на Одещині неповнолітній хлопець вдарив лопатою жінку похилого віку

Поліцейські притягують до відповідальності неповнолітнього жителя Арцизького району, який наніс старенькій односельчанці тілесні ушкодження.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Коли стемніло 17-річний молодик з городу зайшов до 77-річної жінки по металобрухт. На гавкіт собак господиня вийшла надвір подивитися, що відбувається, і отримала від зловмисника удар лопатою.

Хлопець хутко втік, а травмована жінка викликала на допомогу місцевого фельдшера. В результаті потерпілу довелося госпіталізувати до районної лікарні, оскільки зловмисник зламав старенькій плече.

Правопорушника за прикметами, наданими бабусею, поліцейські встановили менш ніж за годину. Це місцевий мешканець, який неодноразово скоював крадіжки в селі і був судимий.

Молодикові слідчі вже оголосили про підозру за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. На час досудового розслідування суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне фігурантові загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Фото: ГУНП

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