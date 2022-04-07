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В Одесской области запретили сдавать металлолом

В Одесской области запретили сдавать металлолом

В Одесской области запрещено сдавать, принимать либо продавать металлолом.
Об этом сообщает Телеграмм-канал «Одеса. Офiцiйно», ссылаясь на информацию Одесской областной военной администрации.

Согласно приказу начальника военной администрации Максима Марченко, прекращается производственная деятельность приемных пунктов, специализированных металлургических перерабатывающих предприятий, физических лиц по сбору, приему и/или переработке металлолома. Металлический лом также запрещено покупать и реализовывать.

Запрет действует до отмены/прекращения военного положения либо выдачи отдельного приказа – в зависимости от текущих событий.

Фото: vtorbaza.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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