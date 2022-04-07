В Одесской области запретили сдавать металлолом

Деньги, слежка и война: как проходит обычный день одесского волонтера? Это интервью я взяла у хрупкой на вид, но сильной духом девушки из Одессы Марии Цветковой. Уже пять лет Маша занимается волонтерской деятельностью. Когда-то вместе с коллегами она начала помогать военным из зоны АТО. А с 24 февраля 2022 года без их помощи не обходятся солдаты по всей Украине. Маша лично привозит в воинские части и на блокпосты гуманитарную помощь нашим защитникам несмотря на бомбежки. ПОДРОБНЕЕ

Военное положение в Одессе, день 41-й: забившие фонтаны и необычный вернисаж на Книжке Сорок первый день войны… Такой обычный, казалось бы, одесский апрель: забившие фонтаны, распускающиеся цветы, музыкант на улице, пение птиц…

Вот только цветы на фоне всего происходящего теперь вроде даже удивляют немного, как и запевшие птицы. У них свой собственный «дневник войны», и все эти оживающие природные красоты теперь не просто примета времени, а как напоминание о самой жизни. ПОДРОБНЕЕ