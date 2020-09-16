Під Одесою 4-річний хлопчик випав з вікна

Дитина випала з вікна квартири на десятому поверсі будинку у житловому масиві «Райдужний» та від отриманих травм померла в кареті “швидкої”.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи Овідіопольського відділу поліції, трагедія сталася, доки мати поралася на кухні. Малюк виліз на підвіконня у спальні, обперся на москітну сітку і впав…

Наразі поліцейські продовжують з’ясовувати обставини трагічної події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Фото: пресслужба