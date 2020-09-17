В Одесі підлітки викрадали одяг з торгового центру

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Протягом одного дня 16-річні хлопці винесли з торговельного центру у Київському районі Одеси кросівки, футболки, джинси та інший спортивний одяг. Своїми діями зловмисники заподіяли власникам магазинів збитків на загальну суму понад чотирнадцять тисяч гривень.

Діяли юнаки нарізно. У магазинах одягу переконувалися, що за ними ніхто не спостерігає, знімали з речей магнітні пристрої контролю, ховали одяг у рюкзаки і йшли геть. Тільки на четвертій спробі їх дії помітили охоронці крамниці та викликали поліцію.

«Дії неповнолітніх слідчі кваліфікували як крадіжки та замах на крадіжку за ч. 1, 2 ст. 185 та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України, – розповідає начальник Київського відділу поліції В’ячеслав Барба. – Викрадені речі повернули власникам. Самим же фігурантам загрожує арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк».