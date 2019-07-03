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Новости Одессы и Одесской области

«Корпорация монстров» поселится в старинном одесском особняке Анатра

«Корпорация монстров» поселится в старинном одесском особняке Анатра

Благотворительный фонд «Корпорация монстров» стал владельцем старинной дачи Анатра на Французском бульваре.

Как сообщила руководитель фонда Екатерина Ножевникова на своей странице в Facebook, особняк «Корпорации монстров» подарил меценат.

Несмотря на очевидные сложности, с которыми придется столкнуться для восстановления этого старинного здания, руководитель фонда заверила, что дачу реконструируют и не допустят строительства высотных зданий на этом месте.

«Мы, как благотворительный фонд, будем просто им управлять. Конечно, впереди долгий путь. И нам понадобится очень много помощи. И очень много денег. Но я верю, что мы сможем его восстановить, и я точно знаю, что пока я жива и жив наш фонд, на Французском бульваре не появится новая высотка, а будет парк, замок, и детский смех там будет звучать точно!», — заявила Екатерина Ножевникова.

В «Корпорации монстров» пока не решили, что именно будет размещено в здании, но вариантов есть много. Возможно, тут появится центр городской благотворительности, реабилитационный кабинет, кабинеты психологов или компьютерные классы для пенсионеров. Или же в здании будут проводиться концерты симфонической музыки, художественные выставки, ярмарки, благотворительные балы. Так что дальнейшая судьба Серого Замка станет известна позже.

Екатерина Ножевникова призвала в помощь на восстановление красивейшего архитектурного объекта весь город, поскольку он, по ее словам, возвращается из частных рук в собственность горожан.

Напомним, в 2017 году «Одесская жизнь» писала, что на территории Дачи Анатра начались работы по застройке.
Однако под давлением общественности застройку удалось предотвратить. В этом году наш корреспондент прогулялась по Французскому бульвару, чтобы запечатлеть исторические объекты, которые в скором времени могут исчезнуть.

Благотворительный фонд «Корпорация монстров» оказывает скорую медицинскую, социальную и гуманитарную помощь детям и пожилым людям Одессы и Одесской области, а также обеспечивает медицинские учреждения города и области медикаментами, медицинскими расходными материалами и оборудованием.

Фото со страницы Екатерины Ножевниковой в Facebook

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