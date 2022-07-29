Зачем в Одессу прибыли послы «Большой Семерки»?

Сегодня, 29 июля, в Одессу прибыли послы стран «Большой Семерки» (G7) и Турции. Их цель – проконтролировать вывоз украинского зерна из одесского порта в соответствии с ранее заключенным соглашением.

Об этом сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

«Я с коллегами-послами G7 и Турции сейчас в Одессе, чтобы засвидетельствовать важность соглашения для возобновления экспорта украинского продовольствия, заключенного при посредничестве ООН»,

– написала она в Twitter, добавив, что «россия должна уважать это соглашение».

Накануне заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что первые суда с украинским зерном могут выйти из портов Одесской области уже сегодня, 29 июля.

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Фото: Twitter Мелинды Симмонс