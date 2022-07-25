После обстрела порта Одессы в США работают над «Планом Б» по вывозу украинского зерна

После показательного обстрела Одесского порта в субботу 23 июля США начали работать над альтернативным планом по вывозу украинского зерна.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одесская жизнь», ссылаясь на Агентство США по международному развитию (USAID).

По информации USAID, «План Б» включает автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, а также отправку барж и настройку железнодорожных систем, чтобы они лучше соответствовали европейским, чтобы экспорт мог двигаться быстрее.

Напомним, в субботу, 23 июля 2022 года, рашисты нанесли по Одессе массированный ракетный удар. Враг выпустил 4 крылатых ракеты типа «Калибр» и атаковал Одесский морской торговый порт. Две ракеты попали в объекты инфраструктуры Одесского порта. Эту атаку назвали одним из самых мощных обстрелов Одессы с начала войны.

По данным сил ПВО, целью ударов был зерновой терминал порта. Но, по данным ОК «Юг», в зерновой терминал российские ракеты не попали.