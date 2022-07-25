Новости Одессы и Одесской области

После обстрела порта Одессы в США работают над «Планом Б» по вывозу украинского зерна

После обстрела порта Одессы в США работают над «Планом Б» по вывозу украинского зерна

После показательного обстрела Одесского порта в субботу 23 июля США начали работать над альтернативным планом по вывозу украинского зерна.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одесская жизнь», ссылаясь на Агентство США по международному развитию (USAID).

По информации USAID, «План Б» включает автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, а также отправку барж и настройку железнодорожных систем, чтобы они лучше соответствовали европейским, чтобы экспорт мог двигаться быстрее.

Напомним, в субботу, 23 июля 2022 года, рашисты нанесли по Одессе массированный ракетный удар. Враг выпустил 4 крылатых ракеты типа «Калибр» и атаковал Одесский морской торговый порт. Две ракеты попали в объекты инфраструктуры Одесского порта. Эту атаку назвали одним из самых мощных обстрелов Одессы с начала войны.

По данным сил ПВО, целью ударов был зерновой терминал порта. Но, по данным ОК «Юг», в зерновой терминал российские ракеты не попали.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить