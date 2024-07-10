Какое у одесситов настроение?

Какое у одесситов настроение?

Какое сегодня настроение у одесситов? Конечно, разное… Война, воздушные тревоги, проблемы со светом, жара… Но, оказывается, это далеко не все! Потому что настроение у одесситов летнее, а это значит — разное. И главное – жизнь продолжается!..

Об этом рассказали (главное – показали) одесские художники на выставке «Летнее настроение одесситов». Выставка открыта в малом зале Галереи НСХУ (Торговая, 1).

Там, рядом с детской площадкой на бульваре Жванецкого, вы и можете заглянуть в малый выставочный зал, чтобы увидеть работы одесских художников.

выставка «Летнее настроение одесситов»

Летнее настроение одесситов… Конечно, море, конечно, одесский дворик, конечно, натюрморты… Так же разные, как и настроение. Вот женщина у двери ждет кого-то, вот кто-то работает…

выставка «Летнее настроение одесситов»

А эти дворики, эти известные два шара на Ланжероне — известное одесское «место силы»! Некоторые работы поражают тайной, некоторые полны оптимизма.

выставка «Летнее настроение одесситов»

выставка «Летнее настроение одесситов»

Вот так проходишь от одной картины к другой, ищешь собственные ощущения: словно ищешь собственное настроение в той или иной работе.

выставка «Летнее настроение одесситов»

Сочная черешня, «живые» груши, маки и далекое поле… Это тоже все настроение сегодняшнего дня. А еще собственные загадки: что это за неожиданный ключ рядом с цветами и фруктами? Каким видит художник известный Городской сад? А эти семь роз рядом с пустым блюдцем!

выставка «Летнее настроение одесситов»

выставка «Летнее настроение одесситов»

выставка «Летнее настроение одесситов»

Такое разное одесское настроение!.. Приходите почувствовать его в Галерею НСХУ. Может, оно перекликается с вашим?

выставка «Летнее настроение одесситов»

выставка «Летнее настроение одесситов»

выставка «Летнее настроение одесситов»

выставка «Летнее настроение одесситов»

выставка «Летнее настроение одесситов»

 

выставка «Летнее настроение одесситов»

выставка «Летнее настроение одесситов»

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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