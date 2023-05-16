Председатель Верховного суда Украины попался на взятке почти в три миллиона долларов

Судьи и руководство Верховного суда Украины брали взятки миллионные взятки в валюте. О разоблачении масштабной коррупционной схемы сообщили в НАБУ и САП.

Подробности в ведомствах обещают сообщить позже. Но некоторую информацию сообщил Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины

В своем телеграм-канале он написал, что за взятку в размере $2,7 млн задержан глава Верховного Суда Всеволод Князев.

Обыски НАБУ проходят у судей Верховного Суда, Князев задержан.

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По словам Геращенко, речь идет о взятке, которая передавалась от лиц, выступающих со стороны олигарха Константина Жеваго.

А заплатили деньги за решение Верховного суда от 19 апреля, когда там отменили постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о признании недействительным договора 2002 года о купле-продаже ценных бумаг Полтавского горно-обогатительного комбината, после чего предприятие полностью перешло под контроль Жеваго.

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