Новости Одессы и Одесской области

Председатель Верховного суда Украины попался на взятке почти в три миллиона долларов

Председатель Верховного суда Украины попался на взятке почти в три миллиона долларов

Судьи и руководство Верховного суда Украины брали взятки миллионные взятки в валюте. О разоблачении масштабной коррупционной схемы сообщили в НАБУ и САП.

Подробности в ведомствах обещают сообщить позже. Но некоторую информацию сообщил Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины 

В своем телеграм-канале он написал, что за взятку в размере $2,7 млн задержан глава Верховного Суда Всеволод Князев.

Обыски НАБУ проходят у судей Верховного Суда, Князев задержан.

Читайте также: В Одессе полицейские и судебные эксперты фальсифицировали дела за взятки

По словам Геращенко, речь идет о взятке, которая передавалась от лиц, выступающих со стороны олигарха Константина Жеваго. 

А заплатили деньги за решение Верховного суда от 19 апреля, когда там отменили постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о признании недействительным договора 2002 года о купле-продаже ценных бумаг Полтавского горно-обогатительного комбината, после чего предприятие полностью перешло под контроль Жеваго.

Еще по теме:

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить