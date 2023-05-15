В Одессе полицейские и судебные эксперты фальсифицировали дела за взятки

Правоохранители вместе с судебными экспертами за крупные взятки проводили фальшивые экспертизы, чтобы скрыть воровство бюджетных денег.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Сотрудники ГБР разоблачили группу правоохранителей, требовавших деньги у фигурантов уголовных производств за не привлечение их к уголовной ответственности.

Одна из схем заключалась в проведении заказных экспертиз, к которой был привлечен заместитель директора Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

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На «горячем» была разоблачена сделка с вымогательством взятки у директора частного предприятия. Его подозревали в хищении бюджетных средств во время строительства школы. За 70 тысяч долларов США злоумышленники обещали ему сделать строительно-техническую экспертизу, результаты которой станут основанием для закрытия уголовного производства в отношении него.

Сотрудники ДБР задержали заместителя директора Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз – при передаче оговоренной суммы.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Наказываются такие преступления лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области офицер угрожал солдатам расправой и отбирал часть зарплаты.