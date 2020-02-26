Кривдникам Грети Тунберг за втручання до інформаційних систем одеського аеропорту загрожує до шести років позбавлення волі

У жовтні минулого року невідомі здійснили несанкціоноване втручання до інформаційних систем ТОВ «Міжнародний Аеропорт «Одеса».

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Оперативне супроводження у провадженні здійснюють працівники Департаменту кіберполіції та СБУ в Одеській області, за процесуальним керівництвом одеської місцевої прокуратури №2.

У жовтні минулого року невідомі здійснили несанкціоноване втручання до інформаційних систем ТОВ «Міжнародний Аеропорт «Одеса». Зокрема, робота Одеського аеропорту була припинена через те, що на табло замість розкладу з’явилося фото шведської еко-активістки Грети Тунберг з образливим текстом.

Вказана подія була кваліфікована за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

В ході досудового розслідування були встановлені особи, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення. Зараз у фігурантів тривають санкціоновані обшуки, в ході яких вилучається технічне обладнання, за допомогою якого, імовірно, вчинявся цей злочин. Усе вилучене буде направлено на експертизу.

Вказані діяння караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Фото: 24 Канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!