За ухилення від мобілізації одесита засудили до ув’язнення

Про це повідомляється у вироку, який опублікував Київський районний суд.

У матеріалах справи зазначено, що 27 лютого 2024 року за результатами обстеження ВЛК його визнано придатним за станом здоров’я для проходження військової служби. Але добровільно до ТЦК він не з’являвся.

У лютому 2024 року до чоловіка на вулиці підійшли представники ТЦК і силоміць затягнули його на проходження лікарської комісії. За результатами обстеження ВЛК, одесит був визнаний придатним до військової служби, незважаючи на наявні у нього травми. Його одразу відвезли до військової частини в Черкаси, де за його скаргами на стан здоров’я його відмовилися взяти на облік. Потім повезли в Умань, де також не прийняли через його скарги на стан здоров’я.

Тоді його повернули до Одеси, де вручили йому повістку і сповістили про необхідність прибуття до ТЦК. Але він проігнорував повістку і не з’явився в ТЦК, оскільки «треба було заробляти на життя, він виконував роботу за наймом, не бажав втратити роботу, допомагає своїй сестрі матеріально».

Повідомляється, що одесит неодноразово висловлював скарги на стан здоров’я, оскільки в нього в минулому було ножове поранення, через яке було пошкоджено легеню, а тому йому важко дихати. Крім того, він у минулому отримав вогнепальне поранення в кінцівку, а тому йому важко пересуватися.

Наступну повістку йому намагалися вручити в березні цього року. Але він відмовився від її отримання – цього разу чоловік повідомив, що боїться загинути під час бойових дій або бути важко пораненим.

Свою провину в ухиленні від мобілізації чоловік визнав і розкаявся. Таку поведінку він намагався виправдати тим, що чоловік зауважив, що він «не військовий, не вміє воювати, його цьому не вчили, а держава Україна його не ростила, не годувала». Йому важливо допомагати фінансово своїй сестрі, яка самостійно виховує трьох дітей.

Під час судового засідання чоловік просив пробачити його і призначити покарання за законом.

Суд визнав ухилянта винним і засудив його до трьох років ув’язнення.

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