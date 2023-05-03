434-й день войны: потери врага и ситуация на фронте

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных, 39 авиационных ударов и совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Сегодня ночью российские террористы в очередной раз атаковали нас ударными дронами-камикадзе «Shahed-136/131». Информация о последствиях этой атаки уточняется.

Действия наших военных на разных направлениях

Потери врага

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области. Чтобы ускорить этот процесс, захватчики проводят демонстративные рейдовые мероприятия, которые имеют целью запугать местное население возможной депортацией и отчуждением имущества. Содержание мер состоит в том, что в населенный пункт прибывает колонна пустых автобусов в сопровождении представителей фсб, которые, ссылаясь на недавно подписанный президентом россии указ о депортации с оккупированных территорий лиц без российского гражданства, ставят людям радикальное условие: или отказ от украинского паспорта в пользу российского, или немедленного выселения с конфискацией имущества.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 4 состава боеприпасов, 1 средство противовоздушной обороны и еще одну важную.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике: