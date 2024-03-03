На «бумаге» рыба есть, а в лодках никого нет: почему взбунтовались рыбаки Придунавья

Стали заложниками е-системы

На календаре — февраль, а рыбодобывающее предприятие «Орхидея», которое уже много лет ведет промысел на реке Дунай в границах Ренийской громады, стоит на якоре.

— Четвертого января мы приняли участие в аукционе и выкупили лот, заплатили за него необходимую сумму, что дает нам право рыбачить в течение 2024 года, определен лимит вылова, — рассказывает руководитель ООО «Орхидея» Анатолий Кеся. – Зарегистрировали договор и подписали. Прошло уже три недели, а мы не можем получить протокол аукциона и договор. Чиновники в своем репертуаре – то забыли, то на больничном. Они вовремя получают зарплату, им все равно! А рыбак должен заработать.

Еще одна проблема в том, что предприятию никак не удается задекларировать свое право промышленного рыболовства через «Дію»:

— Не реагирует ни еРиба, ни efish: мой секретарь уже в мониторе глазами дыру просверлила! – сетует руководитель предприятия. – И к кому обращаться? Было плохо с согласованием документов, но стало еще хуже!

В период войны портал «Дія» действительно периодически лихорадит. В том числе, в связи с хакерскими атаками. И, получается, рыбаки стали заложниками этой проблемы.

— Если лодки стоят у причалов, как рыбаки прокормят свои семьи? – вопрошает Анатолий Семенович. – Раньше у нас было семь лодок, осталось четыре: мы теряем рыбаков, они уходят.

Почему рыбаки на Дунае взбунтовались?

Как мы уже рассказывали, в прошлом году Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ввело новую систему государственного регулирования промысла рыбы. Был разработан прозрачный механизм аукционных торгов по продаже прав на заключение договоров на право специального использования водных биоресурсов.

Суть в следующем: места рыбодобычи разбиваются на большие, средние и малые лоты, которые продаются с аукциона через «Прозоро». В этом году на Дунае, например, было предложено рыбакам 30 лотов. Но стартовая цена на них была увеличена, по словам рыбаков, в два раза.

— Рыбаки на Дунае взбунтовались и 3 января 2024 года не приняли участие в аукционе, — рассказывает Анатолий Кеся. – На всем протяжении Дуная только наше предприятие и мой коллега Иван Шевченко выкупили лоты. Вообще я считаю, что аукцион надо проводить не в начале года, а в последних месяцах предыдущего – чтобы было время урегулировать все вопросы и выйти на промысел с 1 января, как это делают румынские рыбаки. Мы же видим, как стабильно они работают!

Лот – на год, а работа на полгода

Первый год работы по новой системе выявил еще одну проблему: лот выкупается на год, а работать целый год не получается.

— В прошлом году мы выиграли аукцион в январе, а работать начали 23 марта: пока принимали причалы, пока подписывали документы, — рассказывает руководитель ООО «Орхидея». –14 апреля, в связи с нерестом, был объявлен запрет на промысел на два с половиной месяца. Традиционно в августе, когда стоит высокая температура, мы приостанавливаем добычу – доставить свежую рыбу практически невозможно. А осенью нас тормознули, потому что начали зарыбление осетровых. Дело хорошее, но мы-то опять простаиваем. В результате в прошлом году нам не удалось выбрать свой лимит, просто не хватило времени. Если мы думаем об экономике Украины, то надо создать условия для беспрепятственной работы рыбаков.

В теории: что хотели от реформы?

Цель: прозрачность и подотчетность

Первым инструментом системы еРыба стало декларирование права на промышленное рыболовство через е-систему.

Вскоре будет доступно:

декларирование права на исследовательский вылов,

получение разрешения на специальное использование водных биоресурсов для промышленного рыболовства.

Это уберет чиновника из процесса и значительно уменьшит нагруженность на бизнес, разрешения будут выдаваться в течение двух дней.

Официальные цифры

По подсчетам экспертов, теневой рынок промышленности составлял 850 миллионов гривен ежегодно, а теневое рыболовство — 60% рынка. То есть большая часть рыбного продовольствия на рынке была незаконной, неподотчетной и нерегулируемой.