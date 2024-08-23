За оборону Волчанска боец из Одесской области удостоен высокой награды

Об этом сообщили в Коноплянской громаде.

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, посетил позиции бригады. За доблесть, проявленное личное мужество и героизм во время обороны на Волчанском направлении Главнокомандующий отметил наших бойцов, в том числе и Алексея.

Алексей Гук защищает Украину с июля 2022 года. Прошел Херсонское направление, Бахмут, Макеевку, Волчанск. В боях за Волчанск он получил тяжелое ранение. Долгое время лечился, сейчас проходит реабилитацию.

Напомним, орденом «За мужество» III степени посмертно награжден житель с. Мирнополье Теплицкой громады Гечев Иван Иванович. Награду героя-пограничника вручили отцу.