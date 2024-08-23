Новости Одессы и Одесской области

За оборону Волчанска боец из Одесской области удостоен высокой награды

За оборону Волчанска боец из Одесской области удостоен высокой награды

Старший солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Алексей Александрович Гук из Березовского района награжден нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины «Золотой Крест».

Об этом сообщили в Коноплянской громаде.

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, посетил позиции бригады. За доблесть, проявленное личное мужество и героизм во время обороны на Волчанском направлении Главнокомандующий отметил наших бойцов, в том числе и Алексея.

Алексей Гук

Алексей Гук защищает Украину с июля 2022 года. Прошел Херсонское направление, Бахмут, Макеевку, Волчанск. В боях за Волчанск он получил тяжелое ранение. Долгое время лечился, сейчас проходит реабилитацию.

"Золотой крест"

Напомним, орденом «За мужество» III степени посмертно награжден житель с. Мирнополье Теплицкой громады Гечев Иван Иванович. Награду героя-пограничника вручили отцу.

 

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