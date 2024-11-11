За неубранный снег будут наказывать предпринимателей: что решил горсовет

Согласно решению, предприниматели будут обязаны обеспечивать чистоту на прилегающих к их объектам территориях. Несоблюдение этих норм приведет к штрафам.

Кроме штрафных санкций, предусматривается проведение информационной кампании для предпринимателей.

Главы районных администраций совместно с департаментом благоустройства будут разъяснять бизнесу их обязанности по содержанию прилегающих территорий в надлежащем состоянии.

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