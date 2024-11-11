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За неприбраний сніг будуть карати підприємців: що вирішила міськрада

За неприбраний сніг будуть карати підприємців: що вирішила міськрада

В Одесі на позачерговому засіданні виконкому розглянули питання щодо заходів боротьби зі сніговими заметами й ожеледицею. Підприємцям планують посилити відповідальність за прибирання територій у зимовий період.

Згідно з рішенням, підприємці будуть зобов’язані забезпечувати чистоту на прилеглих до їхніх об’єктів територіях. Недотримання цих норм призведе до штрафів.

Окрім штрафних санкцій, передбачається проведення інформаційної кампанії для підприємців.

Голови районних адміністрацій спільно з департаментом благоустрою будуть роз’яснювати бізнесу їхні обов’язки щодо утримання прилеглих територій у належному стані.

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