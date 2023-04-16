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В Одесской области задержали заблудившихся румынских рыболовов

В Одесской области задержали заблудившихся румынских рыболовов

Недалеко от города Вилково Одесской областит пограничники Измаильского отряда задержали лодку с тремя гражданами Румынии. Мужчины занимались незаконным отловом рыбы в украинской части реки Дунай.
Об этом сообщает пресс-служба Измаильского пограничного отряда.

Как объяснили иностранцы охранникам украинской границы, они вышли на промысел из города Сулина и, якобы увлекшись рыболовством, потеряли ориентиры на местности и случайно попали в украинские воды.

По факту незаконного пересечения границы и грубого нарушения правил рыболовства граждан соседней страны привлеклик административной ответственности, поскольку у незадачливых рыбаков нашли незаконное орудие ловли рыбы – 250-метровые сети. Всех троих передали румынским пограничникам.

Кроме того, несколько дней назад пограничники задержали две лодки с двумя украинскими рыбаками, нарушившими государственную границу. Факт пересечения государственной границы охранники государственных рубежей зафиксировали с помощью квадрокоптера.

Всех задержанных привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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