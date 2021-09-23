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В Одесской области подросток поджег храм – отомстил за издевательства

В Одесской области подросток поджег храм – отомстил за издевательства

В селе Иванчанка Болградского района Одесской области подросток нетривиально отомстил сыну местного священника за травлю в школе – поджег православный храм.

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Как рассказали в пресс-службе областного управления полиции, пожар случился накануне вечером. Огонь потушили местные жители, никто не пострадал.

Как выяснили правоохранители, к поджогу причастен 12-летний школьник. Мальчик признался в содеянном и объяснил, что таким образом хотел отомстить своему однокласснику, сыну настоятеля храма, который постоянно над ним издевался.

В полиции квалифицировали произошедшее как умышленное повреждение имущества – по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Но поскольку подросток не достиг возраста уголовной ответственности, на его родителей, которые уже попадали в поле зрения правоохранителей за невыполнение родительских обязанностей. Составили административный протокол.

Также полицейские проверяют информацию о возможном буллинге в школе. И если этот факт подтвердится, будет дана правовая оценка действиям каждого его участника.

Напомним, в августе прошлого года в Одессе горел мужской монастырь УПЦ МП. Священники не сомневаются, что это был умышленный поджог. По одной из версий, его могли устроить недовольные массовыми мероприятиями в пасхальные праздники, которые проходили по инициативе УПЦ МП во время карантина.

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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