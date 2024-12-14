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Юный фигурист из Одессы завоевал «бронзу» турнира Edusport Trophy

Юный фигурист из Одессы завоевал «бронзу» турнира Edusport Trophy

Украинский фигурист Марк Кулиш из Одессы стал бронзовым призером международного турнира Edusport Trophy, который проходит в румынском городе Отопене.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

17-летний одессит занял третье место в соревновании юниоров, набрав по сумме двух программ 143.29 балла. После выполнения короткой программы Марк Кулиш занимал четвертое место, а в произвольной программе поднялся на ступеньку выше (94.72), что в итоге и обеспечило ему третье место.

Фигурист Марк Кулиш

Победителем стал Оскар Оливер из Польши, а «серебро» – у литовца Даниэля Корабельника.

«Поздравляем Марка и его тренера Валентину Минзат и желаем успешного продолжения сезона!» – отмечается в сообщении.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее одесские спортсмены Ирина Подгайная и Артем Коваль установили новый исторический рекорд для украинского фигурного катания, заняв четвертое место в финале юниорского «Гран-при».

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