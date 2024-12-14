Юный фигурист из Одессы завоевал «бронзу» турнира Edusport Trophy

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

17-летний одессит занял третье место в соревновании юниоров, набрав по сумме двух программ 143.29 балла. После выполнения короткой программы Марк Кулиш занимал четвертое место, а в произвольной программе поднялся на ступеньку выше (94.72), что в итоге и обеспечило ему третье место.

Победителем стал Оскар Оливер из Польши, а «серебро» – у литовца Даниэля Корабельника.

«Поздравляем Марка и его тренера Валентину Минзат и желаем успешного продолжения сезона!» – отмечается в сообщении.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее одесские спортсмены Ирина Подгайная и Артем Коваль установили новый исторический рекорд для украинского фигурного катания, заняв четвертое место в финале юниорского «Гран-при».

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