Юний фігурист із Одеси завоював «бронзу» турніру Edusport Trophy

Анекдот дня: чи є в Одесі пляжі? Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Одеські фігуристи досягли історичних результатів на міжнародному турнірі Одеські спортсмени Ірина Підгайна та Артем Коваль встановили новий історичний рекорд для українського фігурного катання, посівши 4 місце у фіналі юніорського «Гран-прі». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: п’ять хижаків на уроці зоології Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як заощадити час на ранковий сон Усіх-всіх з добрим ранком! Цього ранку четверга «Одеське життя» вітає як тих, хто чудово виспався і до нових трудових звершень готовий, так і тих, кому, скажімо так, вставати не дуже хочеться… Розуміємо, співчуваємо, та що робити – ще не вихідні! А ось допомогти підбадьоритися ми вам таки можемо – ловіть ранкову порцію одеських анекдотів! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ