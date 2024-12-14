Юний фігурист із Одеси завоював «бронзу» турніру Edusport Trophy

Український фігурист Марк Куліш із Одеси став бронзовим призером міжнародного турніру Edusport Trophy, який проходить у румунському місті Отопені.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
17-річний одесит посів третє місце у змаганні юніорів, набравши за сумою двох програм 143.29 бали. Після виконання короткої програми Марк Куліш посідав четверте місце, а у довільній програмі піднявся на сходинку вище (94.72), що й забезпечило йому третє місце і у підсумку.
Переможцем став Оскар Олівер із Польщі, а «срібло» – у литовця Даніеля Корабельника.
«Вітаємо Марка та його тренера Валентину Мінзат та бажаємо успішного продовження сезону!» – зазначається у повідомленні.
Як повідомляло «Одеське життя», раніше одеські спортсмени Ірина Підгайна та Артем Коваль встановили новий історичний рекорд для українського фігурного катання, посівши четверте місце у фіналі юніорського «Гран-прі».
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