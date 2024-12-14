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Юний фігурист із Одеси завоював «бронзу» турніру Edusport Trophy

Юний фігурист із Одеси завоював «бронзу» турніру Edusport Trophy

Український фігурист Марк Куліш із Одеси став бронзовим призером міжнародного турніру Edusport Trophy, який проходить у румунському місті Отопені.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

17-річний одесит посів третє місце у змаганні юніорів, набравши за сумою двох програм 143.29 бали. Після виконання короткої програми Марк Куліш посідав четверте місце, а у довільній програмі піднявся на сходинку вище (94.72), що й забезпечило йому третє місце і у підсумку.

Фігурист Марк Куліш data-lazy-srcset=

Переможцем став Оскар Олівер із Польщі, а «срібло» – у литовця Даніеля Корабельника.

«Вітаємо Марка та його тренера Валентину Мінзат та бажаємо успішного продовження сезону!» – зазначається у повідомленні.

Як повідомляло «Одеське життя», раніше одеські спортсмени Ірина Підгайна та Артем Коваль встановили новий історичний рекорд для українського фігурного катання, посівши четверте місце у фіналі юніорського «Гран-прі».

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