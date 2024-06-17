Языковой омбудсмен обещает наказать участников «вечера нетворкинга» в Одессе

Языковой омбудсмен обещает наказать участников «вечера нетворкинга» в Одессе

Языковой омбудсмен Тарас Кремень прокомментировал на языковой конфликт в Одессе, где девушку за просьбу «перейти на государственный» во время публичного мероприятия выставили из зала. И пообещал, что «реакция будет жесткой».

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в facebook прокомментировал инцидент, который произошел на мероприятии под названием «Вечер нетворкинга» в Одессе.

Напомним, блогера Юлию Карабаджак выставили из зала из-за просьбы к спикеру говорить на украинском, на что тот ответил, что говорить по-русски ему удобнее и что он никого не заставляет его слушать. При этом участники встречи поддержали спикера аплодисментами.

По словам омбудсмена, одесский языковой скандал — это классическая история о граблях, на которые наступили организаторы и реакция будет жесткой, а нарушители наказаны.

«Ругать за язык и выгонять с публичного события — это и предмет внимания правоохранительных органов. Никому не позволено такие грубые злоупотребления в отношении граждан Украины.
Надеюсь и на реакцию местных властей, которые обязаны создать условия и, в случае нарушений, действовать и должным образом отреагировать», — заявил Кремень.

Он подчеркнул, что организаторы, пригласив на мероприятие людей, требовавших обеспечить их право на информацию на государственном языке, имея иноязычных спикеров, «нарушили сразу несколько статей языкового закона и уголовного кодекса».

«Это, к сожалению, та проблема, которая все еще имеет место в сознании малочисленной когорты обрусевших современников», — считает Тарас Кремень.

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Ранее на ситуацию отреагировала представительница Уполномоченного по защите государственного языка Ярослава Витко-Присяжнюк. Она заверила, что со своей стороны будет максимально способствовать справедливому наказанию нарушителей.

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