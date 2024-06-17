Мовний омбудсмен обіцяє покарати учасників “вечора нетворкінгу” в Одесі

Мовний омбудсмен обіцяє покарати учасників “вечора нетворкінгу” в Одесі

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь прокоментував мовний конфлікт в Одесі, де дівчину за прохання “перейти на державну” під час публічного заходу виставили із зали. І пообіцяв, що “реакція буде жорсткою”.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у facebook прокоментував інцидент, який стався на заході під назвою “Вечір нетворкінгу” в Одесі.

Нагадаємо, блогерку Юлію Карабаджак виставили із залу через прохання до спікера говорити українською, на що той відповів, що говорити російською йому зручніше і що він нікого не змушує його слухати. При цьому учасники зустрічі підтримали спікера оплесками.

За словами омбудсмена, одеський мовний скандал – це класична історія про граблі, на які наступили організатори, і реакція буде жорсткою, а порушники покарані.

“Лаяти за мову і виганяти з публічної події – це і предмет уваги правоохоронних органів. Нікому не дозволено такі грубі зловживання щодо громадян України.
Сподіваюся і на реакцію місцевої влади, яка зобов’язана створити умови і, в разі порушень, діяти і належним чином відреагувати”, – заявив Кремінь.

Він наголосив, що організатори, запросивши на захід людей, які вимагали забезпечити їхнє право на інформацію державною мовою, маючи іншомовних спікерів, “порушили одразу кілька статей мовного закону і кримінального кодексу”.

“Це, на жаль, та проблема, яка все ще має місце у свідомості нечисленної когорти зросійщених сучасників”, – вважає Тарас Кремінь.

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Раніше на ситуацію відреагувала представниця Уповноваженого із захисту державної мови Ярослава Вітко-Присяжнюк. Вона запевнила, що зі свого боку максимально сприятиме справедливому покаранню порушників.

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