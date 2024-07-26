Мед из Одесской области теперь экспортируют в США

Об этом сообщили в Департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОГА.

Высококачественный продукт после тщательной проверки получил все необходимые документы от специалистов Южного межрегионального главного управления Госпродпотребслужбы на государственной границе.

«Мы гордимся, что украинский мед из Одесской области теперь доступен американским потребителям, и уверены, что этот экспортный успех станет еще одним шагом к укреплению экономических связей между нашими странами и повышению имиджа украинской продукции на мировом рынке», — отметили в ведомстве.

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Украина — один из крупнейших поставщиков меда

По результатам 2023 года Украина стала вторым крупнейшим поставщиком меда в Евросоюз (46 тысяч тонн), уступив первенство Китаю (60 тысяч тонн).

За январь-июнь текущего года Украина экспортировала 48 тысяч тонн меда, это на 95% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 г.

Как сообщает Украинская Ассоциации Аграрного Экспорта, валютная выручка от поставок этого продукта на международные рынки составила более $91 млн, что на 52% больше прошлогоднего показателя.

При этом средняя стоимость меда в этом году снизилась и составляет — $1,95 за 1 кг ($2,65 за 1 кг в 2023 г.)

В Реестре паспортов пасек Одесской области насчитывается 3173 пасек, что составляет 174 482 пчелосемей. Кроме того, в регионе зарегистрировано 8 субъектов хозяйствования, которые осуществляются производство гомогенизированного меда. Из них 7 имеют право экспорта продукта за границу.