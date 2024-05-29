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На юге Одесской области планируют построить завод по пропроизводству «зеленого» водорода

На юге Одесской области планируют построить завод по пропроизводству «зеленого» водорода

В городе Рени Одесской области планируют построить завод по производству возобновляемого водорода. Проект также предусматривает возведение солнечной и ветровой электростанций для обеспечения предприятию надежного энергоснабжения.

Об этом сообщила энергетическая компания «Водород Украины».

На реализацию проекта H2U посольство Великобритании в Киеве предоставило грант компании «Водород Украины» и AB5 Consulting.

Еще в 2021 году компания «Водород Украины» приобрела вблизи Рени земельный участок для строительства завода.

Сообщается, что этот проект призван революционизировать производство энергии в Украине путем использования возобновляемых источников для производства универсального энергоносителя — «зеленого» водорода.

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виробництво водню в Одеській області

Зеленый водород — это чистая и устойчивая форма водорода, производимая с использованием возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра или солнца, посредством процесса, называемого электролизом. Он включает в себя расщепление воды на водород и кислород без выделения вредных парниковых газов.

Производить водород планируют путём электролиза воды: через бак с водой проводят электрической ток, и в результате вода распадается на кислород и водород.

Кроме водорода, в результате технологического процесса на заводе будут образовываться сопутствующие продукты — кислород и метанол, которые тоже можно реализовать и увеличить прибыль предприятия. Кислород используют в строительстве, медицине, аграрной сфере. А метанол как универсальный растворитель можно использовать в различных сферах экономики.

Чтобы противостоять перебоям с электроснабжением, рядом с предприятием планируют построить солнечную и ветрую электростанций мощностью 120 МВт и 80 МВт соответственно.

Как производство повлияет на экологию Придунавья

Существует общее беспокойство, что производство «зеленого» водорода может вызвать обезвоживание водных ресурсов и повлиять на местную экосистему. Чтобы убедиться, что строительство завода не представляет угрозы обезвоживания реки Дунай, «Водород Украины» вместе с Институтом геологических наук НАН Украины провели тщательный анализ и оценку водных ресурсов юга Одесской области.

«Результаты исследования показали, что при максимальной мощности завода в 3 000 МВт прогнозный водоотбор воды из реки Дунай для электролиза с целью производства «зеленого» водорода в процентном соотношении составляет лишь 0,0036% от среднегодового расхода воды реки Дунай. Это свидетельствует о том, что имплементация проекта не повлияет на местную экосистему», — сообщили в компании.

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