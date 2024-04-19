Новости Одессы и Одесской области

Взрывы в Одессе: город атакуют ракетами (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Взрывы в Одессе: город атакуют ракетами (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Днем 19 апреля 2024 года российские оккупанты снова обстреляли Одессу, предположительно, баллистическими ракетами. Город сотрясли несколько мощных взрывов. 

Воздушную тревогу объявили в 13:46. Мониторинговые каналы сообщили о запуске из с территории Крыма баллистических ракет. Через четыре минуты раздался сильный взрыв. Через несколько минут последовал новый взрыв, такой же мощный как первый.

После взрывов виднеется дым.

Областные власти и Силы обороны призвали одесситов не покидать укрытий и дожидаться отбоя тревоги.

«Идет боевая работа» — сообщили военные.

По состоянию на 14:10 официальной информации об обстреле не поступало, но местные телеграм каналы сообщили о двух прилетах.

Угроза баллистики продолжается до отбоя.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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