Взрывы в Одессе: город атакуют ракетами (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Днем 19 апреля 2024 года российские оккупанты снова обстреляли Одессу, предположительно, баллистическими ракетами. Город сотрясли несколько мощных взрывов.
Воздушную тревогу объявили в 13:46. Мониторинговые каналы сообщили о запуске из с территории Крыма баллистических ракет. Через четыре минуты раздался сильный взрыв. Через несколько минут последовал новый взрыв, такой же мощный как первый.
После взрывов виднеется дым.
Областные власти и Силы обороны призвали одесситов не покидать укрытий и дожидаться отбоя тревоги.
«Идет боевая работа» — сообщили военные.
По состоянию на 14:10 официальной информации об обстреле не поступало, но местные телеграм каналы сообщили о двух прилетах.
Угроза баллистики продолжается до отбоя.