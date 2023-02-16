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Девочка-подросток подорвалась в Одесской области: новые подробности

Девочка-подросток подорвалась в Одесской области: новые подробности

В городе Балта возле 15-летней девочки 15 февраля взорвалась граната. Ранее сообщалось, что это был неизвестный предмет, который она нашла дома. Уже появились новые подробности инцидента.

Гранату, чуть не убившую ребенка, подбросили?

О том, что предмет, взорвавшийся в руках подростка, был гранатой, сообщает издание «Думская».

Девочка увидела незнакомый ей предмет на отливе окна в своем доме. Граната лежала со стороны улицы. Она взяла в руки этот предмет для того, чтобы выбросить. Отбросила его от себя на несколько метров и после этого граната взорвалась.

В результате взрыва несовершеннолетняя получила множественные рваные раны ног и живота и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Как граната оказалась на оконном отливе, неизвестно.

Девочка получила множественные осколочные ранения

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что В Одесской области полицейские устанавливают обстоятельства, при которых получила травмы 15 летняя девочка.

Несчастный случай произошел ранее в городе Балта. Предварительно было установлено, что в руках у девочки взорвался неизвестный предмет, который она нашла у себя дома.

Ребенка направили в местную больницу с осколочными ранениями.

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Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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