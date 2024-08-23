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Вибух під Одесою: у важкому стані госпіталізовано підлітка

Вибух під Одесою: у важкому стані госпіталізовано підлітка

В Одеському районі важких поранень зазнав 14-річний підліток, який намагався розібрати артснаряд, унаслідок чого пролунав вибух.

Подія сталася вчора, 22 серпня, в одному із сіл Нерубайської громади, повідомили в поліції Одеської області.

Поліцейські з’ясували, що днем раніше підліток знайшов вибухонебезпечні предмети і приніс додому та залишив у підсобному приміщенні. А вчора ввечері почав розбирати їх і один із предметів вибухнув.

Унаслідок вибуху хлопець дістав мінно-вибухові травми, політравми, закриту черепно-мозкову травму, важкі травми рук. Він госпіталізований і перебуває у важкому стані.

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У будинку потерпілого працювали вибухотехніки, вони знайшли фрагменти від артилерійського снаряда.

Решту вибухонебезпечних предметів поліцейські вилучили.

набої

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.

 

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