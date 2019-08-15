Взрыв на военных испытаниях в Белом море: следует ли Одесской области опасаться радиационной угрозы?

После взрыва на российском военном полигоне в Архангельской области было зафиксировано временное повышение радиационного фона в 16 раз. Загрязненный воздух мог перемещаться по территории Одесской области в период с 13 по 16 августа, однако в настоящее время радиационный фон в нашем регионе в пределах нормы.

Взрыв произошел 8 августа во время испытания российской ракеты на морской платформе, сообщает «Интерфакс-Украина». После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. В результате погибли пятеро сотрудников “Росатома”, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания в составе ракеты, и двое представителей Минобороны РФ. Ранения получили еще шесть человек.

После этого чрезвычайного происшествия участок Белого моря рядом с местом взрыва на месяц закрыли для судоходства.

Пресс-служба администрации города Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона до двух микрозивертов в час (при допустимых 0,6 микрозивертах в час).

Сегодня в Одессе появились слухи, что загрязненный радиоактивными веществами воздух мог распространиться на восточные, южные и центральные регионы Украины. По территории Одесской области он мог перемещаться с 21.00 13 августа по 03.00 16 августа.

В Главном центре специального контроля Государственного космического агентства Украины «Одесской жизни» сообщили, что в настоящее время уровень радиационного фона в Одесской области в пределах нормы. Пункт наблюдения этого центра находится в Балте Одесской области.

Кроме того, пресс-служба Одесского городского совета также сообщила, что уровень радиационного фона по Одессе находится в пределах нормы. Такую информацию предоставил Муниципальный центр экологической безопасности. Мониторинг проводится в местах массового скопления людей – в центре города, спальных районах и других местах.

Фото: 1RRE