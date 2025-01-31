По состоянию на 31 января в разных населенных пунктах области зафиксированы следующие показатели радиационного фона:

Одесса — 13 мкР/ч.

Балта — 13 мкР/ч.

Любашевка — 9 мкР/ч.

Затишье — 11 мкР/час.

Сербка — 11 мкР/час.

Раздельная — 9 мкР/ч.

Южное — 18 мкР/ч.

Черноморск — 11 мкР/ч.

Белгород-Днестровский — 9 мкР/ч.

Сарата — 11 мкР/ч.

Болград — 12 мкР/ч.

Вилково — 10 мкР/ч.

Контрольный уровень радиационного фона для региона составляет до 25 мкР/ч, поэтому зафиксированные значения не превышают допустимые пределы. Мониторинг продолжается, а новые данные будут обнародоваться по графику.

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