радіація
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По состоянию на 31 января в разных населенных пунктах области зафиксированы следующие показатели радиационного фона:

  • Одесса — 13 мкР/ч.
  • Балта — 13 мкР/ч.
  • Любашевка — 9 мкР/ч.
  • Затишье — 11 мкР/час.
  • Сербка — 11 мкР/час.
  • Раздельная — 9 мкР/ч.
  • Южное — 18 мкР/ч.
  • Черноморск — 11 мкР/ч.
  • Белгород-Днестровский — 9 мкР/ч.
  • Сарата — 11 мкР/ч.
  • Болград — 12 мкР/ч.
  • Вилково — 10 мкР/ч.

Контрольный уровень радиационного фона для региона составляет до 25 мкР/ч, поэтому зафиксированные значения не превышают допустимые пределы. Мониторинг продолжается, а новые данные будут обнародоваться по графику.

Ранее мы рассказывали про инструкции одесситам на случай ядерного взрыва — фотофакт

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